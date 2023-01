FCB-Goalie Marwin Hitz kritisiert seine Mitspieler scharf

Beim FC Basel ist die Stimmung nach der 2:3-Pleite gegen den FC Luzern am Samstagabend nahe dem Gefrierpunkt oder sogar darunter. Goalie Marwin Hitz scheut sich nicht davor, heftige Kritik an seinen Teamkollegen zu üben.

Der 35-Jährige ist mit dem Auftritt seiner Mannschaft gegen Luzern alles andere als zufrieden und deckt die Schwachstellen schonungslos auf. «Wir schaffen es nie, Druckphasen zu durchbrechen. Das ist eine Katastrophe. Von Rang zwei zu sprechen, ist mutig, wenn die Leistung gar nicht stimmt. Die Realität ist brutal. Wir machen regelmässig Dinge, die im Erwachsenenfussball nichts verloren haben», wird er nach der Partie von «Blick» zitiert. Hitz führt aus: «Wir spielen vogelwild, lassen Flanken zu und den Gegner im Strafraum frei. Das ist brutal. Es war heute von allem zu wenig.»

Das einzig Positive für den FCB: Schon in Kürze gibt es die Gelegenheit zur Korrektur. Am Mittwoch steht der Cup-Achtelfinal bei den Grasshoppers an. Nur drei Tage später kommt es gegen denselben Gegner zum Aufeinandertreffen in der Super League. Natürlich wollen die Bebbi die Krise überwinden und nicht noch tiefer in sie hineinschlittern.

psc 30 Januar, 2023 13:52