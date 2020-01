FCB jagt Lausanne-Stürmer Zeqiri

Der FC Basel bemüht sich um eine Verpflichtung von Lausanne-Stürmer Andi Zeqiri. Ein Geheimtreffen soll es bereits gegeben haben.

Beim FC Lausanne sorgt Stürmer Andi Zeqiri für Furore. In der laufenden Spielzeit war der 20-Jährige für den Challenge-Ligisten an 21 Toren direkt beteiligt. Auch durch die starken Auftritte in der U21-Nati weiss der Torjäger die Begehrlichkeiten etlicher Klubs zu wecken.

Neben Teams aus der Ligue 1 sind auch Super-League-Klubs am Youngster dran. Heissester Kandidat ist und bleibt laut dem “Blick” aber trotzdem der FC Basel.

Laut dem Bericht hat sich FCB-Sportchef Ruedi Zbinden bereits im Dezember mit den Beratern von Zeqiri im Best Western Hotel in Nyon getroffen. Das Problem scheint jedoch zu sein, dass Lausanne durch den Milliardenkonzern INEOS nicht zwingend auf Transfererlöse angewiesen ist, weshalb für den 20-Jährigen, der noch einen Vertrag bis 2021 hat, eine deutliche hohe Ablöse fällig werden könnte.

adk 14 Januar, 2020 16:01