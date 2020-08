FCB-Goalie Jonas Omlin zum Medizincheck beim neuen Klub

Der Transfer von FCB-Goalie Jonas Omlin in die Ligue 1 befindet sich auf der Zielgeraden.

Wie “Blick” berichtet, ist der 26-Jährige bereits nach Montpellier gereist, wo er am Montag den Medizincheck bestreiten und anschliessend einen Vertrag unterzeichnen wird. Die Ablöse soll sich in mittlerer einstelliger Millionenhöhe bewegen. Nach Gelsenkirchen, wo der FCB im Europa League-Viertelfinal am Dienstag auf Shakhtar Donezk trifft, macht Omlin gar nicht mit. Djordje Nikolic wird wie schon letzte Woche gegen Frankfurt zum Einsatz kommen.

Einen Ersatz für Omlin haben die Basler bereits an der Angel: Der österreichische Ex-GC-Goalie Heinz Lindner soll kommen, Gespräche laufen bereits (4-4-2.ch berichtete).

psc 10 August, 2020 09:28