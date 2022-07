FCB-Neuzugang Augustin verletzt sich schwer im Training

Jean-Kevin Augustin will beim FC Basel eigentlich seine Karriere wieder ankurbeln. Der 25-Jährige Franzose erleidet nun leider einen Rückschlag.

Wie der FC Basel am Dienstagvormittag via Twitter verkündete, hat sich Jean-Kevin Augustin etwas schwerer verletzt. Der Angreifer, der ablösefrei vom FC Nantes zu den Bebbi wechselte, hat sich im Trainingslager bei einem Fehltritt ohne Fremdeinwirkung eine Ruptur des vorderen Syndemoseband am rechten Fuss zugezogen. Dies hat eine MRI-Untersuchung ergeben. Er wird mehrere Wochen ausfallen.

adk 5 Juli, 2022 10:30