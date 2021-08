FCB hat im Rennen um ManUtd-Talent Amad Diallo die Nase vorne

Manchester United will seinen Flügelstürmer Amad Diallo in dieser Saison verleihen. Der FC Basel scheint grosse Chancen auf eine Verpflichtung zu haben.

Schone eine ganze Weile werden die Bebbi als Interessent für den 19-jährigen Ivorer gehandelt. Mit Crystal Palace aus der Premier League und Sheffield United aus der Championship mischen aber auch Klubs von der Insel mit. Laut einem Bericht des ManUtd-Portals “We all follow United” hat der FCB im Rennen um den Jungstar die Nase vorne. Auch weil Amad Diallo verschiedene Länder und Ligen kennenlernen möchte. Ausgebildet wurde er einst in Italien bei Atalanta. Zu Beginn dieses Jahres wechselte er für über 20 Mio. Euro nach Manchester. Dort gibt es für den Youngster angesichts der riesigen Konkurrenz in der Offensive aber keine Aussichten auf regelmässige Einsätze.

Der FCB hat in diesem Sommer bereits mehrere Talente ausländischer Topklubs ausgeliehen oder verpflichtet. Mit Diallo könnte ein weiterer hinzukommen.

psc 18 August, 2021 13:44