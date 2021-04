FCB schliesst Fanshop wegen Saisonkarten-Rückgabeaktion

Die Muttenzerkurve hat anfangs dieser Woche alle FCB-Fans dazu aufgefordert aus Protest gegen die Klubführung um Bernhard Burgener die Saisonkarten am Samstag beim Fanshop beim St. Jakob-Park zurückzugeben (4-4-2.ch berichtete). In der geplanten Form ist dies nicht möglich.

Da der FCB nicht abschätzen kann, wie viele Fans dem Aufruf folgen werden und welche Situation sich angesichts der angespannten Pandemie-Situation damit auf dem öffentlichen Grund rund um das Stadion ergibt, schliesst er am Samstag vorsorglich den Fanshop beim Stadion und auch den Stadtlaade an der Schifflände. Fans könnten ihre Saisonkarten dennoch zurückgeben. Die Gelegenheit dazu ergibt sich an einem Kassenhäuschen beim St. Jakob-Park. Das ganze geschieht ohne Quittung. Ausserdem sollen die Supporter den Ort direkt nach Abgabe wieder verlassen, damit es nicht zu unerlaubten Versammlungen kommt.

Natürlich appelliert die Basler Klubführung an seine Fans, von der Möglichkeit der Rückgabe der Saisonabos gar nicht erst Gebrauch zu machen. “Der FCB unternimmt alles, um wirtschaftlich gesund und sportlich erfolgreich in die Zukunft zu gehen”, schreibt sie in einem Statement auf der Webseite.

ℹ️ Der FCB sieht sich zur Fanshop-Schliessung gezwungen. Eine Kartenrückgabe ist am Samstag beim Sektor B möglich https://t.co/tlsX9QJI4q#FCBasel1893 #rotblaulive — FC Basel 1893 (@FCBasel1893) April 16, 2021

psc 16 April, 2021 16:37