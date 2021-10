Dort wird man im kommenden Sommer voraussichtlich den Abgang von Dusan Vlahovic kompensieren müssen: Der serbische Torjäger hat entschieden, seinen noch bis 2023 gültigen Vertrag nicht zu verlängern. Somit wird er nach dieser Saison von den Toskanern wohl an einen anderen Verein verkauft, damit noch eine stattliche Ablöse erzielt werden kann. Als Nachfolger des jungen Stürmers ist laut Transferexperte Nicolo Schira der Basler Torgarant Arthur Cabral ein Thema. Es soll sogar schon erste Gespräche gegeben haben. Auch der 23-jährige Brasilianer ist derzeit noch bis 2023 an den FCB gebunden. Im kommenden Sommer dürfte das Feld der Interessenten gross sein.

#Fiorentina are monitoring the brazilian striker Arthur #Cabral as a possible replacement of Dusan #Vlahovic. His contract with #FCBasel currently expires in 2023. Opened talks. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) October 26, 2021