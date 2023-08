FCB verabschiedet Ndoye: Wechsel nach Bologna fix

Jetzt ist es offiziell: Dan Ndoye verlässt den FC Basel und wechselt zum FC Bologna in die Serie A.

Dan Ndoye wechselt zum FC Bologna. Nach zwei Saisons und 97 Pflichtspieleinsätzen für den FC Basel. zieht es den Flügelspieler in die Serie A. Der 22-Jährige wird dem Vernehmen nach zunächst für 2 Mio. Euro bis im kommenden Sommer an den italienischen Erstligisten verliehen. Danach greift eine Kaufpflicht in Höhe von 8 Mio. Euro. Das Gesamtvolumen des Deals beträgt also 10 Mio. Euro.

Ndoye stiess vor zwei Jahren zunächst auf Leihbasis zum FCB und wurde ein Jahr später fix von der OGC Nizza übernommen. Nun verkaufen die Basler den Nati-Stürmer gewinnbringend weiter. Aus sportlicher Sicht ist es eine weitere Schwächung. Aufgefangen werden könnte sie durch Yusuf Demir, der vor der Ankunft in Basel steht (4-4-2.ch berichtete).

adk 14 August, 2023 12:54