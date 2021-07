FCSG statt YB: Mariusz Stepinski auf dem Weg in die Super League

Der polnische Mittelstürmer Mariusz Stepinski wurde zuletzt mit YB in Verbindung gebracht. Stattdessen könnte nun der FC St. Gallen das Rennen machen.

Die Berner haben am Donnerstag mit Wilfried Kanga einen neuen Angreifer für die kommende Saison präsentiert. Damit könnte Stepinski vorerst aus dem Rennen sein. Das italienische Portal “tuttomercatoweb” berichtet, dass der 26-Jährige stattdessen in St. Gallen unterkommen könnte. Angeblich sind die Espen bereit für eine Ausleihe und die Übernahme des Gehalts des Torjägers, der in der letzten Saison an Lecce ausgeliehen war und in der Serie B neun Treffer in 31 Spielen markierte.

Vertraglich ist Stepinski noch bis 2024 an Hellas Verona ausgeliehen. Eine 4-4-2.ch-Anfrage zur Zukunftsplanung liess das Management des Angreifers unbeantwortet.

psc 8 Juli, 2021 12:05