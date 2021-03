St. Gallen-Captain Jordi Quintilla wechselt zum FCB

Der FC Basel sichert sich im Hinblick auf die kommende Saison St. Gallens amtierenden Captain Jordi Quintilla.

Wie das “St. Galler Tagblatt” in Bezug auf andere Quellen beichtet, hat der 27-Jährige am Rheinknie wohl bereits einen Dreijahresvertrag unterzeichnet. Dabei wird er bei den Bebbi deutlich mehr verdienen als zurzeit in der Ostschweiz. In der vergangenen Woche hatte der FCSG bestätigt, dass der auslaufende Kontrakt nicht mehr verlängert wird. Der frühere Barça-Junior wird also in der Super League bleiben. Angeblich lagen auch Anfragen vom FC Zürich und Union Berlin aus der Bundesliga vor. Die Basler machen aber das Rennen.

psc 17 März, 2021 20:12