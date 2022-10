Gerardo Seoane ist angeblich ein Thema beim FC Basel

Die aktuelle Saison verläuft beim FC Basel nicht ganz nach Wunsch. Eine Trainerdiskussion rund um Alex Frei ist noch nicht entstanden, angeblich beschäftigen sich die Bebbi aber mit Gerardo Seoane.

Wie «nau.ch» mit Verweis auf Informationen aus Deutschland berichtet, ist der ehemalige Meistertrainer der Young Boys ein Thema am Rheinknie. Ob eine Rückkehr in die Schweiz für den vor knapp zwei Wochen bei Bayer Leverkusen freigestellte Trainer ein Thema ist, scheint aber fraglich. Der 43-jährige Luzerner hat mit YB alles gewonnen und könnte sich weiterhin auf Jobs im Ausland bzw. in Topligen konzentrieren. Zuletzt wurde Seoane auch schon mit dem vakanten Job beim VfB Stuttgart in Verbindung gebracht.

In Basel hat im Sommer Klublegende Alex Frei das Zepter übernommen. Der Nati-Rekordtorschütze steht bis 2024 unter Vertrag und geniesst noch die volle Rückendeckung der Klubleitung.

psc 17 Oktober, 2022 11:47