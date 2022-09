Langwieriger Ausfall beim FC Basel: Tician Tushi hat sich verletzt

Der FC Basel muss für längere Zeit auf den jungen Mittelstürmer Tician Tushi verzichten.

Der 21-Jährige hat sich einen Teilriss des Seitenbands am rechten Knie zugezogen und fällt für einige Wochen aus. In dieser Saison lief Tushi bei den Profis bislang zweimal auf. Zuletzt war er für die U21 im Einsatz, wo er in vier Ligaspielen zwei Treffer markierte.

ℹ️ Tician Tushi fällt für einige Wochen aus. Er hat sich einen Teilriss des Seitenbands am rechten Knie zugezogen. Gute Besserung, lieber Tici 🍀#FCBasel1893 #MirSinBasel #rotblaulive — FC Basel 1893 (@FCBasel1893) September 14, 2022

psc 14 September, 2022 15:45