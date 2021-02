FCB-Neuzugang Matias Palacios ist in die Schweiz gereist

Der FC Basel wird bis Montagabend einen veritablen Transfercoup landen: Das argentinische Juwel Matias Palacios ist in die Schweiz gereist.

Der 18-Jährige hat sich am Samstag von seiner Familie und Freunden verabschiedet und die Reise von Südamerika in die Schweiz angetreten. Übereinstimmenden argentinischen Medienberichten zufolge wird sich Palacios dem FCB anschliessen. Die Bebbi zahlen eine Ablöse von rund 5,5 Mio. Franken und sichern sich damit 50 Prozent der Transferrechte am offensiven Mittelfeldspieler. Der Youngster gilt weltweit als eines der grössten Talente auf seiner Altersstufe.

Die Europakarriere startet Palacios in der Schweiz. Beim FCB unterschreibt das Supertalent voraussichtlich einen Vertrag über fünf Jahre.

#SanLorenzo ⚽🔵🔴🛫 Desde las 18, Matías Palacios , viajará a Suiza para convertirse en nuevo jugador del Basilea. Infórmate 👇 https://t.co/MhjAZlRKCu pic.twitter.com/j8GVywZzJ4 — San Lorenzo De América (@Sanloreamerica) February 13, 2021

psc 14 Februar, 2021 12:55