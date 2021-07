Neuer Linksverteidiger: FC Basel verpflichtet wohl Probespieler

Birame Diaw spielt dieser Tage auf Probe beim FC Basel. Offenbar ist der talentierte Senegalese der Linksverteidiger, den die Bebbi gesucht haben.

Die bisherigen Transfers des FC Basel lassen den Schluss zu, dass sich der Schweizer Grossklub zukunftsorientiert aufstellen möchte. So sieht es offenbar auch auf der Position des Linksverteidigers aus, für den der FCB weiterhin Ausschau nach einem neuen Spieler hält.

Wie das senegalesische Sportportal “Taggat” berichtet, spielt Birame Diaw am Rheinknie momentan auf Probe vor – und scheint gute Karten zu haben, einen Festvertrag zu erhalten. Dem Vernehmen nach wird Diaw vom FCB in der kommenden Woche den ersten Profivertrag seiner Karriere erhalten.

Der bei Galaxy Sport in Dakar ausgebildete Diaw hat bereits für den Senegal beim African Cup of Nations sowie der U17-Weltmeisterschaft gespielt. Kenner der Szene sehen den 18-Jährigen als die Zukunft in der senegalesischen Nationalmannschaft auf der linken Defensivaussenbahn an.

Diaw zeichnet sich vor allem durch seinen Offensivdrang aus, ist aber trotz seiner Bemühungen nach vorne defensiv solide.

aoe 24 Juli, 2021 10:43