Okafor: Abgang vom FC Basel “die absolut richtige Entscheidung”

Noah Okafor steht bei RB Salzburg nach seiner Oberschenkelverletzung vor dem Comeback. Der Angreifer spricht in diesem Zuge nochmals über seine Wechselentscheidung, die im Januar 2020 den Abgang vom FC Basel zur Folge hatte.

“Da muss ich etwas ausholen. Ich habe im Januar 2020 als junger Spieler die Schweiz verlassen. Ich musste mich damals also allein in einem neuen Land und bei einem neuen Klub, der einen doch recht anderen Spielstil als mein Ex-Klub spielt, zurechtfinden”, wird Noah Okafor vom “Blick” zitiert. Der 21-jährige Nati-Spieler erklärt über seine bisherige Zeit bei RB Salzburg: “Zudem war der öffentliche Druck und der Druck, den ich mir auch selbst ein wenig gemacht habe, ziemlich gross. Und dann sind da auch noch etliche kleinere Verletzungen dazugekommen.”

Allerdings sei der Abgang vom FC Basel “die absolut richtige Entscheidung zum absolut richtigen Zeitpunkt” gewesen. Okafor: “Ich war ja schon recht lange in Basel und es war an der Zeit, etwas Neues zu machen.” Für die Salzburg traf er in der laufenden Saison bereits neunmal in 21 Pflichtspieln. Sein Kontrakt bei den Österreichern läuft indes noch bis 2024.

adk 7 Dezember, 2021 17:01