Perfekt: Der FC Basel bindet Dan Ndoye & Andy Pelmard langfristig

Der FC Basel gibt am Freitagmorgen bekannt, dass die beiden Jungstars Dan Ndoye (21) und Andy Pelmard (21) langfristig an den Klub gebunden werde.

Das Duo war im vergangenen Sommer zunächst von der OGC Nizza ausgeliehen worden. Jetzt wurden die Kaufoptionen aktiviert. Dan Ndoye unterschreibt beim FCB einen langfristigen Vertrag bis 2026, Andy Pelmard bindet sich bis 2025 an die Bebbi.

FCB-Kaderplaner Philipp Kaufmann sagt: “Dan machte als rechter Flügel phasenweise einen sehr guten Job. Durch seine Schnelligkeit und seine Laufwege bindet er sehr oft gleich mehrere Defensivspieler der Gegner und das wiederum öffnet Räume für unsere restliche Offensive. Wir sind überzeugt, dass Dan bei uns in naher Zukunft einen weiteren Entwicklungsschritt machen wird und dann sein volles Potenzial auch Spiel für Spiel auf den Platz bringen kann.”

Über Pelmard sagt der FCB-Verantwortliche: “Andy absolvierte seit dem Sommer praktisch jedes Spiel und kam in der ersten Saisonhälfte auf beeindruckende 31 Pflichtspieleinsätze. Er bewies, dass er sowohl in der Innenverteidigung als auch auf der Aussenverteidigerposition ein stabiler Wert in unserer Defensive sein kann. Dank seiner Schnelligkeit, seiner Gabe, die gegnerischen Angriffe richtig zu antizipieren und seinen bedingungslosen Willen, möglichst jeden Ball zu erobern, belebt er unser Spiel und war in der Hinrunde ein wichtiger Bestandteil unserer Defensive.”

🙌 Zwei langfristige Verträge für 🔴🔵: Der FCB zieht die Kaufoptionen für @andypelmard und @danndoye10. Pelmard unterschrieb beim FCB einen Vertrag bis Sommer 2025, Ndoye bis Sommer 2026 ✍️ Alle Infos 👉 https://t.co/eq0vU4LBrz#FCBasel1893 #MirSinBasel #rotblaulive pic.twitter.com/IauKbO2T9S — FC Basel 1893 (@FCBasel1893) February 4, 2022

psc 4 Februar, 2022 10:12