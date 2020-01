Red Bull Salzburg schielt auf Noah Okafor

Red Bull Salzburg hat mit Erling Haaland und Takumi Minamino in diesem Monat gleich zwei Topstürmer “verloren”. Ersatz muss her. Im Fokus steht Noah Okafor vom FC Basel.

Laut einem Bericht des “Blick” befassen sich die Österreicher intensiv mit dem 19-jährigen Jungstar. Der junge und schnelle Flügelflitzer erfüllt die Bedingungen, die die Salzburger an Neuzugänge stellen. Allerdings steht der Schweizer Nationalspieler mit nigerianischen Wurzeln beim FCB noch bis 2023 unter Vertrag. Und die Bebbi sind an einem Abgang von Noah Okafor mitten in der Saison eigentlich nicht interessiert.

Die Österreicher haben, wenn überhaupt, nur mit einem sehr gut dotierten Angebot eine Chance auf eine Verpflichtung. Immerhin ist das Festgeldkonto dank den Haaland- und Minamino-Transfers prall gefüllt.

psc 20 Januar, 2020 11:49