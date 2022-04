Sebastiano Esposito: Inter Mailand kann Option des FC Basel annullieren

Der FC Basel besitzt für diesen Sommer eine Kaufoption, die Sebastiano Esposito fest an den Schweizer Topklub binden würde. Das letzte Wort ist hier aber noch nicht gesprochen – es kommt ganz auf die Planungen von Inter Mailand an.

Ob Sebastiano Esposito auch in der kommenden Saison das Leiberl des FC Basel tragen wird, scheint keineswegs in Stein gemeisselt. Die “Gazzetta dello Sport” schreibt in einer Meldung zwar, dass die Bebbi Esposito für die horrende Summe von acht Millionen Euro in diesem Sommer fest unter Vertrag nehmen können.

Was danach kommt, wird dem FCB-Anhang aber keineswegs gefallen. Demnach hat Stammklub Inter Mailand die Möglichkeit, die vereinbarte Kaufoption gegen Zahlung von einer Million Euro zu annullieren. Das sei so im Vertragswerk des 19-Jährigen festgeschrieben. Bis heute waren eine Kaufoption für Basel und eine Rückkaufoption auf Inter-Seite bekannt.

Sebastiano Esposito mit starker Entwicklung beim FC Basel

Gar nicht auszumachen, wo Esposito statistisch schon stehen würde, hätte ihn in dieser Saison die Verletzungshexe nicht so oft heimgesucht. In der Super League kommt der Italiener auf starke fünf Tore und ebenso viele Vorlagen, in gerade mal 16 Spielen. Die Nerazzurri haben also weiterhin die Hand drauf.

Sollte der amtierende Italienische Meister Esposito für die kommende Saison einplanen oder für noch mehr Geld an einen anderen Klub verkaufen wollen, wäre der FC Basel offenbar machtlos. Esposito sagte bereits: “Mein Traum ist es zu Inter zurückzukehren, das ist kein Geheimnis.”

aoe 9 April, 2022 10:17