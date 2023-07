Transfer-Hammer: YB schnappt sich FCB-Stürmer Darian Males

Nachdem der FC Basel die Inter-Leihgabe Darian Males aus finanziellen Gründen nicht weiterbeschäftigen konnte oder wollte, wechselt der Angreifer nun zu den Young Boys.

Die Berner krallen sich den U21-Nationalspieler fix und statten diesen laut "Blick" gleich mit einem Mehrjahresvertrag aus. Der gebürtige Luzerner erzielte im FCB-Dress in der vergangenen Saison in 47 Partien elf Tore und steuerte weitere 17 Assists bei. Die Basler hätten Males dank einer Kaufoption für rund 3 Mio. Franken fix übernehmen können, verzichteten allerdings darauf.

Davon profitiert nun der Schweizer Meister, der Males von einem Verbleib in der Super League überzeugen konnten. Auch der VfB Stuttgart und Vereine aus der Serie A sollen Interesse an ihm bekundet haben. Dieser will sich aber weiter in der Schweiz beweisen und hofft mit YB auf eine Teilnahme an der Champions League.

psc 14 Juli, 2023 11:40