Venezia fragt wegen FCB-Profi Pajtim Kasami an

Wie der italienische Transferexperte Nicolo Schira berichtet, hat Aufsteiger Venezia beim FC Basel nach der Verfügbarkeit des Mittelfeldspielers angefragt. Der 29-Jährige wechselte im vergangenen Jahr ablösefrei vom FC Sion zu den Bebbi und steht noch bis Juni 2022 unter Vertrag. Zurzeit zählt Kasami zum Stammpersonal von Trainer Patrick Rahmen. Das Transferfenster in Italien bleibt noch bis Mitternacht geöffnet.

#Venezia have asked the midfielder Pajtim #Kasami to #Basel. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 31, 2021