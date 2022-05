So geht es für Sebastiano Esposito beim FC Basel (nicht) weiter

Die Bebbi müssten 10 Mio. Euro hinlegen, um den italienischen Stürmer fix zu übernehmen. Ein stolzer Preis, der sich nach einer insgesamt durchzogenen Saison als zu hoch erweisen könnte. Auch wenn Klubboss David Degen weiterhin grosse Stücke auf Esposito halten soll.

Stattdessen könnte der 19-jährige Stürmer vorerst zu Inter zurückkehren. Die Nerazzurri könnten den Angreifer aber direkt wieder verleihen. Mit dem FC Empoli hat gemäss Transferexperte Nicolo Schira bereits ein Serie A-Klub Interesse an Esposito angemeldet.

#FCBasel are not convinced to trigger the option to buy (€10M) to sign Sebastiano #Esposito on a permanent deal. The young forward (born in 2002) can return to #Inter, which will use him as a counterpart in the summer #transfers window. #Empoli have already asked info for him

— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 12, 2022