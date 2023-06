Aaraus Torjäger Shkelqim Vladi vor Unterschrift in der Super League

Torjäger Shkelqim Vladi steht nach einem Jahr beim FC Aarau bereits wieder vor dem Abschied: Der 22-jährige Thuner könnte in der Super League unterkommen.

Nach Angaben von "Nau.ch" steht Vladi unmittelbar vor der Unterschrift beim FC Lugano. Der Angreifer wurde ursprünglich bei den Young Boys ausgebildet. Vor Jahresfrist schloss er sich dem FC Aarau an und erzielte dort in seiner ersten Saison in 25 Challenge League-Spielen 15 Treffer. Seine starken Leistungen haben Begehrlichkeiten geweckt.

Vertraglich ist Vladi noch bis 2025 an Aarau gebunden, dem Klub steht also immerhin eine Ablöse zu. In diesem Frühjahr wollte ihn Malmö FF nach Schweden holen. Vladi sagte für jenen Wechsel allerdings ab.

psc 22 Juni, 2023 11:07