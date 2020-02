Der FC Lugano umgarnt Luzern-Stürmer Blessing Eleke

Der FC Lugano möchte seine Offensive mit Luzern-Stürmer Blessing Eleke verstärken.

Wie “Nau” berichtet, buhlen die Tessiner aktiv um den 23-jährigen Nigerianer, der in der Vergangenheit schon mehrfach mit einem Abgang aus der Innerschweiz in Verbindung gebracht wurde. Unter dem neuen FCL-Trainer Fabio Celestini durfte Blessing Eleke in diesem Kalenderjahr bislang “erst” als Joker ran. Beim 2:0-Sieg gegen YB steuerte er bei seinem halbstündigen Einsatz den zweiten Treffer bei.

Zwischen Lugano und Luzern sollen nun bereits Verhandlungen im Gange sein. Eleke steht in der Innerschweiz bis 2022 unter Vertrag. Das Transferfenster in der Super League ist noch bis zum 17. Februar geöffnet.

psc 5 Februar, 2020 15:52