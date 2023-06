Fix: Lugano krallt sich Aaraus Torjäger Vladi

Der FC Aarau verliert seinen Torjäger Shkelqim Vladi nach einer Saison bereits wieder. Den 22-jährigen Stürmer zieht es zum FC Lugano.

Dort unterschreibt er einen Vierjahresvertrag bis 2027. Vladi sind in dieser Saison in 25 Challenge League-Spielen 15 Treffer gelungen. Ausgebildet wurde der gebürtige Thuner, der über kosovarische Wurzeln verfügt, einst hauptsächlich bei den Young Boys. In der kommenden Saison soll er in Lugano die Super League aufmischen.

psc 23 Juni, 2023 17:41