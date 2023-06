Fix: Lugano nimmt Yanis Cimignani unter Vertrag

Der FC Lugano nimmt wie angekündigt den französischen Mittelfeldspieler Yanis Cimignani unter Vertrag.

Der 21-Jährige wechselt vom französischen Erstligisten AC Ajaccio ins Tessin und unterschreibt dort einen Kontrakt über vier Jahre bis 2027. Eine Ablöse wird angesichts eines auslaufenden Vertrags in Ajaccio nicht fällig. Cimignani bestritt in der abgelaufenen Saison acht Ligue 1-Spiele. Der Flügelspieler könnte in Lugano den heiss umworbenen Ignacio Aliseda ersetzen, der den Verein möglicherweise verlässt.

🇫🇷 Bienvenue Yanis Cimignani!

Il centrocampista francese arriva a titolo definitivo dall'AC Ajaccio (Ligue 1). Ha firmato un contratto valido fino al 2027. 👉 Tutti i dettagli: https://t.co/FSkMFTV5IY#cimignani #fclugano #lugano #acajaccio — FC Lugano (@FCLugano1908) June 14, 2023

psc 14 Juni, 2023 18:16