Lugano verpflichtet Linksverteidiger Milton Valenzuela

Der FC Lugano rüstet für die Rückrunde weiter auf und verpflichtet den argentinischen Linksverteidiger Milton Valenzuela.

Der 23-jährige Abwehrspieler wechselt ablösefrei zu den Tessinern. Bisher lief Valenzuela in der MLS für Columbus Crew auf. Jetzt unterschreibt er in Lugano einen Vertrag bis 2025. Ursprünglich stammt der Gaucho aus der Nachwuchsabteilung der Newell’s Old Boys – dem Stammklub von Lionel Messi.

psc 30 Januar, 2022 17:32