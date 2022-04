Luzern holt Rückstand auf

Der FC Luzern hat sich ein 2:2-Unentschieden gegen Lugano erkämpft. Nach einem zwischenzeitlichen 0:2-Rückstand kämpfte sich der FCL eindrucksvoll zurück und konnte sich am Ende über einen Punkt freuen.

Lange sah es so aus, als könnte der FC Luzern auch im dritten Saisonduell gegen Lugano nicht punkten. Luganos Celar machte die Doublette, es roch nach einem weiteren Sieg für die Tessiner. Doch dann drehte eindrucksvoll Luzern auf! Angetrieben von einem stark aufspielenden Filip Ugrinic – der ein Tor und eine Vorlage beisteuert – glichen die Luzerner das Spiel spät (86.) aus. Das Heimteam biss sich mit einer bemerkenswerten Moral zurück in diese Partie, sodass das Remis alles anderer als unverdient war. Die Tessiner verpassen es damit, bis auf zwei Punkte an den FC Basel ranzukommen.

soe 3 April, 2022 16:02