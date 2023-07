Peter Zeidler: "... dann haben wir gegen Lugano eine gute Chance"

Der FC St. Gallen tritt an diesem Samstag auswärts bei Tabellenführer Lugano an. Peter Zeidler sieht sein Team nicht chancenlos.

Das 2:1 zum Auftakt in die neue Saison der Super League gegen den FC Basel will Peter Zeidler nicht allzu hoch hängen. Die Bebbi hätten zahlreiche qualitativ hochwertige Spieler verloren und waren deshalb noch nicht in Topform, meinte der Cheftrainer des FC St. Gallen während der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel in der Super League gegen Tabellenführer Lugano (Samstag, 18 Uhr).

Natürlich treffe St. Gallen mit Lugano nun auf einen weiteren starken Gegner. "Aber wenn wir die wichtigsten Dinge sehr, sehr gut machen, haben wir gegen Lugano eine gute Chance", so Zeidler. Die Stimmung im Training sei laut dem Übungsleiter nach dem Auftaktsieg gegen den FCB "noch einmal besser" als sonst gewesen.

Trotz des optimal verlaufenen Saisonauftakts bleibt Zeidler im Understatement. "In allen Bereichen", so der Coach, bestehe noch Luft nach oben. Der FCSG habe Basel zum Beispiel zu viele grosse Torchancen gestattet. "Gegen Lugano müssen wir alles noch besser machen."

aoe 29 Juli, 2023 16:39