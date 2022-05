Souveränes 4:1! Lugano schlägt St. Gallen und feiert historischen Cup-Triumph

Der FC Lugano ist Sieger des Schweizer Cup 2022! Im Endspiel verlor der FC St Gallen mit 1:4.

Nach 1993 darf der FC Lugano endlich wieder einen Triumph im Cup bejubeln. Am Sonntag markierte Trainer Mattia Croci-Torti mit seiner Truppe den vierten Cup-Gewinn in der Vereinshistorie.

Im Wankdorf ging der FC Lugano bereits in der 4. Minute durch Zan Celar in Führung. Glich Matej Maglica (21.) für die Espen aus, stellte Olivier Custodio (44.) vor dem Halbzeit-Pfiff die erneute Führung her. Nach dem Seitenwechsel trafen noch Mattia Bottani (58.) und Maren Haile-Selassie (69.) für den FC Lugano – und besiegelten damit das 4:1.

