Slowenischer Knipser von der AS Roma wechselt in die Super League

Der FC Lugano startet seine Transferoffensive und nimmt den slowenischen Stürmer Zan Celar unter Vertrag.

Der 22-Jährige wechselt von der AS Roma ins Tessin und unterschreibt einen Vertrag über vier Jahre bis 2025. Im Frühling nahm er mit seinem Land an der U21-EM im eigenen Land teil. In den vergangenen anderthalb Jahren war Celar innerhalb Italiens an Serie B-Klub Cremonese verliehen. Davor spielte er in der gleichen Liga auch für Cittadella. Nun sucht er sein Glück in der Super League und soll dem besitzertechnisch neu aufgestellten FC Lugano mit Toren zu Erfolgen führen.

psc 27 August, 2021 11:56