Ardon Jashari reist mit Luzern nicht zum Europacup-Spiel nach Schweden

Ardon Jashari macht die Reise des FC Luzern zum Conference League-Qualispiel nach Schweden nicht mit.

Wie der Verein gegenüber "Nau.ch" bestätigt, bleibt der 20-jährige Mittelfeldspieler nach der Wechselposse in der vergangenen Woche in Luzern und trainiert individuell. Trainer Mario Frick hatte Jashari die Türe für eine Rückkehr in die Mannschaft geöffnet. Dazu müsste der Youngster allerdings ein Zeichen geben, dass er sich "mental bereit" zeigt und "alles raushauen" würde.

Dieses Zeichen ist offenbar bisher nicht erfolgt. Luzern trifft am Donnerstagabend in der 2. Runde der Conference League-Quali auf Djurgardens IF.

psc 26 Juli, 2023 09:54