Ardon Jashari trainiert beim FC Luzern wieder mit

Nach turbulenten letzten Tagen mit dem gescheiterten Wechsel zum FC Basel findet Ardon Jashari beim FC Luzern wieder Anschluss.

Zum Super League-Auftakt fehlte der 20-jährige Mittelfeldspieler noch, nachdem er zuvor hinter dem Rücken der Klubleitung mit den FCB-Verantwortlichen sprach und einen entsprechenden Wechsel auch über ein Interview forcieren wollte. Die Luzerner Klubleitung blieb hart und hat Jashari unmissverständlich aufgezeigt, dass ein nationaler Wechsel nicht infrage komme.

Nun scheint der Ex-Captain bei den Innerschweizern wieder Anschluss an die Mannschaft zu finden. Bereits seit Sonntag nimmt er wieder am Training teil. Trainer Mario Frick ist zufrieden, wie er der "Luzerner Zeitung" verrät: "Er macht mir einen guten Eindruck. Er hatte am Sonntag im Training richtig Freude und zeigte seine Qualitäten wieder."

Am Mittwochmorgen fliegt das Team nach Schweden, wo tags darauf das Conference League-Qualispiel bei Djurgardens IF stattfindet. Ob Jashari mit von der Partie ist, bleibt vorderhand offen. Frick wartet auf ein Zeichen: "An der Situation hat sich nicht viel geändert: Wir warten auf sein Zeichen. Falls er auf uns zukommt und sagt: 'Ich bin mental bereit und möchte alles raushauen', dann würden wir sicher nicht auf ihn verzichten."

psc 25 Juli, 2023 17:18