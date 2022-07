Definitiver Abgang: Jungstürmer Aziz Binous verlässt den FC Luzern

Mittelstürmer Aziz Binous verlässt den FC Luzern definitiv und setzt seine Karriere beim SC YF Juventus in der Promotion League fort.

Der 21-jährige Angreifer war zuletzt an den SC Kriens ausgeliehen, nachdem er 2019 den Weg vom FC Lugano in die Innerschweiz fand. Für den FC Luzern kam er in der ersten Saison zu fünf Einsätzen in der 1. Mannschaft. Daraufhin warf ihn ein Kreuzbandriss zurück. In der letzten Saison kam er für Kriens zu insgesamt zehn Einsätzen in der Challenge League. Nun wagt Binous bei YF Juventus einen Neustart.

psc 25 Juli, 2022 16:24