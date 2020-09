EXKLUSIV: FCL-Juwel Darian Males wechselt nach Spanien

Das Schweizer Supertalent Darian Males vom FC Luzern wird sich in Kürze dem FC Valencia anschliessen.

Nach Informationen von 4-4-2.ch hat der Mittelstürmer das Camp der Schweizer U19-Nati verlassen, um den Wechsel nach Spanien zu finalisieren. Der Youngster des FC Luzern wird in Valencia voraussichtlich am Freitag ankommen und für fünf Jahre unterschreiben. Der La Liga-Klub hat Inter Mailand und Atalanta aus der Serie A ausgestochen, die ebenfalls hinter dem Schweizer U19-Nationalspieler her waren. Darian Males ist ein Eigengewächs des FC Luzern und hat in der abgelaufenen Saison in 19 Super League-Spielen einen Treffer markiert und vier Assists beigesteuert.

Schon länger befasst er sich mit einem Wechsel ins Ausland. Nun setzt er diesen wie erwartet in die Tat um.

psc 2 September, 2020 15:40