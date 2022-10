Der FC Luzern will ebenfalls keine Playoffs

Nach dem FC Zürich und den Young Boys lehnt auch der FC Luzern die Einführung von Playoffs in der Super League ab.

In einer Stellungnahme sprechen sich die Innerschweizer wie die beiden anderen Vereine für das «Schottische Modell» aus. Der Antrag für die Einführung dieses Modus wird auch vom FC Luzern unterstützt. Abgestimmt darüber wird am 11. November an der Generalversammlung der Swiss Football League.

psc 21 Oktober, 2022 11:41