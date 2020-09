Der FC Luzern verleiht Eigengewächs David Mistrafovic

Der Youngster soll beim Kantonsrivalen Spielpraxis sammeln. Mistrafovic wurde beim FC Luzern ausgebildet und stiess im Hinblick auf die letzte Saison zum Profikader. Im November des vergangenen Jahres gab er sein Debüt in der ersten Mannschaft.

“Wir sind der Meinung, dass die Ausleihe zum SC Kriens für David momentan der richtige Schritt ist”, sagt FCL-Sportchef Remo Meyer. “Für seine Entwicklung ist es wichtig, so viele Spielminuten wie möglich zu erhalten und wir sind davon überzeugt, dass er diese in Kriens erhalten wird.”

David Mistrafovic wird per sofort für ein Jahr an den SC Kriens verliehen. Das Luzerner Eigengewächs soll dort den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen. Alles Gute und bis Bald, Dave!#FCL #nomeLozärn #seit1901fürimmer pic.twitter.com/uuCH8FxiJT

— FC Luzern (von 🏠) (@FCL_1901) September 14, 2020