Der FC Luzern verleiht Mark Marleku ein weiteres Jahr

Der FC Luzern verleiht seinen Stürmer Mark Marleku ein weiteres Jahr an den SC Kriens.

Der 22-Jährige lief bereits in den vergangenen anderthalb Jahren für die Kantonsrivalen auf. In 23 Challenge League-Spielen ist Marleku dabei ein Treffer geglückt. Nun wird der Schweiz-Kosovare bis Saisonende für den in die Promotion League abgestiegene Verein auflaufen.

psc 24 August, 2022 16:15