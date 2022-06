Der FC Luzern kann auch nächste Saison auf Mohamed Dräger zählen

Der FC Luzern kann auch die kommende Saison mit Rechtsverteidiger Mohamed Dräger planen. Der Leihvertrag des 25-jährigen tunesischen Nationalspielers mit deutschem Pass wird um ein Jahr bis Juni 2023 verlängert. Der FCL verfügt im Anschluss über eine Kaufoption.

Der Nationalspieler stiess im vergangenen Februar von Nottingham Forest zu den Innerschweizern und konnte dort auf Anhieb überzeugen. In der Rückrunde bestritt er 17 Ligaspiele. Dabei überzeugte er mit drei Toren und sieben Assists vor allem auch in der Offensive. “Mohamed Dräger konnte uns mit seinen Qualitäten sofort weiterhelfen und war eine klare Verstärkung für unsere Mannschaft”, sagt FCL-Sportchef Remo Meyer bei der Vertragsunterzeichnung. “Es war ein erklärtes Ziel von uns, Mo weiterhin in unserem Kader zu haben und entsprechend freuen wir uns, dass auch er von den sportlichen Perspektiven des Klubs überzeugt ist. Wir sind sicher, dass Mohamed Dräger die tragende Rolle, welche er bereits im vergangenen halben Jahr ausgefüllt hat, auch in der kommenden Saison innehaben wird.”

Mohamed Dräger bleibt Blauweiss!!! Wir verlängern die Leihe mit Mo um ein weiteres Jahr 😍🌶💙🤍🌶😍. Schönes Wochenende, Leute. Geniesst es 😎.#FCL #nomeLozärn #seit1901fürimmer pic.twitter.com/XdEe5I9WBR — FC Luzern (@FCL_1901) June 17, 2022

psc 17 Juni, 2022 20:05