Der FC Luzern bindet Hoffnungsträger Noah Rupp

Der FC Luzern stattet Eigengewächs Noah Rupp mit dessen erstem Profivertrag aus.

Der 18-jährige Mittelfeldspieler, der in dieser Saison zu seinem Super League-Debüt kam, unterzeichnet bei den Innerschweizern einen Dreijahresvertrag bis 2024. Rupp stammt aus der eigenen Nachwuchsabteilung und wird nun fix in den Profikader integriert. “Wir sehen in Noah noch viel Potenzial, welches es zukünftig auszuschöpfen gilt”, sagt FCL-Sportchef Remo Meyer . “Er ist ein lernwilliger Spieler, der den Anspruch hat, sich selber immer weiter zu verbessern – und diese Möglichkeit bieten wir ihm beim FC Luzern.”

psc 8 Oktober, 2021 09:57