Der FC Luzern holt einen Schweizer Mittelfeldspieler von 1860 München

Der FC Luzern verstärkt sein Mittelfeld mit dem Schweizer U19-Nationalspieler Nathan Wicht.

Der 19-Jährige wurde in Deutschland ausgebildet und war in den letzten sieben Jahren für Drittligist 1860 München aktiv. In der abgelaufenen Saison kam er dort vorwiegend für die U19 zum Einsatz. Nun kehrt der gebürtige Zürcher in die Schweiz zurück und schliesst sich laut "Sechzger.de" dem FC Luzern an. Wicht bestätigt seinen Transfer bereits: "Ich habe seit der U13 für den TSV 1860 München gespielt. Ich bin äusserst dankbar für die sehr gute Zeit, die ich in München verbringen durfte und die hervorragende Ausbildung im BayWa-Nachwuchsleistungszentrum. Jetzt beginnt für mich in meiner Heimat ein neues Kapitel, auf das ich mich sehr freue und zugleich weiss ich sehr zu schätzen, dass mir die Verantwortlichen beim TSV 1860 dafür den Weg freigeräumt haben."

psc 21 Juni, 2023 11:50