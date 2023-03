Der FC Porto macht bei Luzern-Juwel Ardon Jashari Ernst

Das Luzerner Nachwuchsjuwel Ardon Jashari hat grosse Begehrlichkeiten im Ausland geweckt. Neben diversen Bundesligisten steigt nun der FC Porto in den Poker ein und geht gleich in die Vollen.

Die Portugiesen wollen den 20-jährigen Mittelfeldspieler, der bereits zum Kader der Schweizer Nati zählt, laut «Sky» im Sommer unbedingt unter Vertrag nehmen. Porto verfügt über ein exzellentes Scouting und macht immer wieder grosse Gewinne durch den Verkauf von Talenten, die zuvor noch vergleichsweise günstig verpflichtet wurden. Meist handelt es sich dabei um südamerikanische Talente. Im Hinblick auf den Sommer scheint nun aber auch die Personalie Jashari sehr heiss zu sein.

Der Youngster steht in Luzern noch bis 2026 unter Vertrag und führt die Mannschaft bereits als Captain an. Gemeinhin wird auf die neue Saison hin ein Wechsel ins Ausland erwartet. Auch Bundesliga-Klubs waren bereits mit Scouts vor Ort in der Schweiz. Wer letztlich den Zuschlag erhält, ist noch offen.

psc 7 März, 2023 21:49