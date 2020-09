Fix: Der FC Luzern verpflichtet Samuel Alabi

Der FC Luzern nimmt wie angekündigt den ghanaischen Spielmacher Samuel Alabi unter Vertrag.

Der 20-jährige Rechtsfuss wechselt aus Israel vom FC Ashdod in die Innerschweiz und unterzeichnet in Luzern einen Vierjahresvertrag bis Juni 2024. Alabi ist in der Offensive variabel einsetzbar und soll das Angriffsspiel des FCL ankurbeln.

Aufgrund der behördlich geltenden Vorgaben muss Alabi die kommenden acht Tage in häuslicher Quarantäne verbringen und kann das Training mit der Mannschaft von Fabio Celestini erst danach aufnehmen.

“Samuel wurde von uns schon längere Zeit beobachtet. Er ist ein interessanter junger Spieler, der uns vor allem mit seiner Fähigkeit, das Spiel in der Offensive massgeblich zu beeinflussen, überzeugt hat. Wir sind sicher, dass er in den kommenden Jahren für uns eine grosse Bereicherung sein wird”, sagt FCL-Sportchef Remo Meyer.

psc 24 September, 2020 17:13