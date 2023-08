Frick "sauer": Europa-Out gegen "inferioren Gegner"

Der FC Luzern scheitert in der Qualifikation der Europa Conference League. Trainer Mario Frick ist nach dem Out gegen Hibernian Edinburgh bedient.

Den Traum vom Europacup muss der FC Luzern nach einem 1:3 und 2:2 gegen Hibernian Edinburgh begraben. Und bei Mario Frick sorgt dies für grossen Frust. "Mir will nicht in den Kopf, dass wir gegen diesen Gegner keines der beiden Spiele gewinnen konnten. Obwohl wir zwei Mal die bessere Mannschaft waren", echauffierte sich der 48-Jährige laut "Blick" am Donnerstagabend.

Was Frick sauer aufstösst: Edinburgh sei deutlich schwächer gewesen als in der vorherigen Runde der schwedische Vizemeister Djurgarden. "Die waren definitiv eine Klasse besser als Hibernian. Gegen einen inferioren Gegner fünf Gegentore zuzulassen, ist unverständlich und macht mich sauer", so Luzerns Coach. So ist in der Qualifikation nun Schluss. "Schade. Uns in der nächsten Runde mit Aston Villa zu messen, war unser grosses Ziel." Dafür ist der Blick nun auf das Cupspiel gegen Zweitligist Winkeln gerichtet. Frick betonte: "Noch einmal wollen wir uns nicht blamieren. Das Ziel ist, den Cup wieder nach Luzern zu holen."

adk 18 August, 2023 15:59