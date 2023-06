Goalie-Entscheidungen: Müller verlässt den FC Luzern, Loretz verlängert

Der FC Luzern stellt im Tor die Weichen für die Zukunft: Während der bisherige Stammkeeper Marius Müller den Verein verlässt, verlängert Nachwuchskeeper Pascal Loretz langfristig.

Der 20-Jährige bindet sich bis 2027 an seinen Stammverein. Ausserdem erhält er die Rückennummer 1 und geht als Stammkeeper in die neue Saison, wie die Luzerner bekanntgeben. Vaso Vasic muss sich weiterhin mit der Rolle als Nummer 2 begnügen. Dass Loretz für grosse Aufgaben gewappnet ist, bewies er in dieser Saison als er Stammgoalie Müller aus Verletzungsgründen in acht Super League-Spielen vertrat und glänzen konnte.

Müller seinerseits wechselt zu Bundesliga-Absteiger Schalke 04 und verlässt die Innerschweiz nach insgesamt vier Jahren. Sein grösster Erfolgt mit der Mannschaft war der Cupsieg 2021.

22 Juni, 2023