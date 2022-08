Juristisches Hindernis: Varol Tasar kehrt per sofort nach Luzern zurück

Nur einen Monat nach seinem Wechsel in die Türkei ist Flügelstürmer Varol Tasar wieder zum FC Luzern zurückgekehrt.

Wie die Innerschweizer mitteilen, gab es bei der geplanten einjährigen Leihe ein “juristisches Hindernis”, weshalb der Leihvertrag mit dem türkischen Verein Giresunspor per sofort aufgelöst wurde. Tasar ist bereits wieder in Luzern und trainiert am Mittwoch auch schon wieder mit dem Team mit. Zudem ist der 25-Jährige ab sofort wieder für den FCL spielberechtigt.

psc 3 August, 2022 11:15