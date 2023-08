Liga schmettert Protest des FC Luzern ab

Der FC Luzern hat mit seinem Protest gegen die Spielwertung des 0:0 gegen den FC Winterthur am 22. Juli keinen Erfolg.

Wie die Swiss Football League am Freitag mitteilt, wird der eingelegte Protest der Innerschweizer abgewiesen. Die Luzerner waren der Meinung, dass der Winterthurer Flügelspieler Samuel Ballet nach einem Platzverweis in einem Freundschaftsspiel für dieses Spiel gesperrt war. In ihrem Urteil stellt die Disziplinarkommission der SFL, dass der Grundsatz der automatischen Sperre bei Platzverweisen nach einer Gelb-Roten oder direkten Roten Karten in Freundschaftsspielen gemäss Artikel 78 Absatz 3 RPO des SFV nicht gilt. In Absatz 6 der gleichen Bestimmung wird zudem festgehalten, dass bei Feldverweisen bei Freundschaftsspielen die zuständige Behörde (in diesem Fall die SFL) über eine allfällige Suspension oder Busse entscheidet. Der Entscheid der DK ist für die Instanzen der Swiss Football League endgültig.

psc 11 August, 2023 11:41