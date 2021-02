Luzern begrüsst niederländischen Mittelfeldspieler

Der FC Luzern nimmt den niederländischen Mittelfeldspieler Jordy Wehrmann unter Vertrag.

Der 21-Jährige stösst auf Leihbasis von Feyenoord Rotterdam zu den Innerschweizern. Luzern verfügt über eine Kaufoption. Wehrmann muss sich aufgrund der Corona-Schutzverordnung erst einmal in Quarantäne begeben und wird nächste Woche das Training aufnehmen.

Der Youngster durchlief die gesamte Nachwuchsausbildung bei Feyenoord und war in der vergangenen Saison an den FC Dordrecht ausgeliehen. Im Oktober des vergangenen Jahres feierte er in der Eredivise sein Debüt. Auch in der Europa League kam er im Anschluss zum Zug.

“Jordy ist ein talentierter junger Spieler den wir schon seit einiger Zeit beobachten”, sagt FCL-Sportchef Remo Meyer zur Neuverpflichtung. “Er besitzt eine hohe Spielintelligenz und interpretiert seine Position im zentralen Mittelfeld in einer Art und Weise, die ausgezeichnet zu uns passt. Wir sind überzeugt, dass er uns trotz seines jungen Alters verstärken wird und freuen uns, ihn bei uns willkommen heissen zu können.”

Wir verpflichten bis Ende Saison Jordy Wehrmann von @Feyenoord. Anschliessend besitzen wir eine Kaufoption für den jungen zentralen Mittelfeldspieler. Herzlich willkommen in Luzern, Jordy! Alles dazu auf https://t.co/jjz53LPrmA.#FCL #nomeLozärn #seit1901fürimmer pic.twitter.com/0I4OevoF5Z — FC Luzern (@FCL_1901) February 3, 2021

psc 3 Februar, 2021 17:12