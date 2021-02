Luzern-Profi Louis Schaub kündigt Gespräche über Zukunft an

Der österreichische Nationalspieler Louis Schaub wurde für diese Saison vom 1. FC Köln an den FC Luzern ausgeliehen. Der 26-Jährige kündigt nun Gespräche bezüglich seiner Zukunft an.

Der offensive Mittelfeldspieler hat in der Innerschweiz voll eingeschlagen. Er ist Stammspieler und hat in dieser Super League-Saison bereits vier Treffer und acht Assists beigesteuert. Zuletzt erzielte er beim 1:1 gegen Vaduz ein Traumtor mit dem Aussenrist. Wo Schaub in der kommenden Saison spielt, steht allerdings noch nicht fest.

In Bälde will er mit seinem Stammklub 1. FC Köln erst einmal das Gespräch suchen, um zu erfahren, ob und wie man dort mit ihm plant. “Wir haben alle drei Tage ein Spiel. Wenn mal ein paar Tage Zeit ist, werden wir uns zusammensetzen und über die Zukunft sprechen”, sagt er dem “Express”.

Laut der Zeitung spielt der Angreifer beim Bundesligisten aber keine allzu grosse Rolle. Ohnehin verfügt der FC Luzern über eine Option für eine definitive Übernahme.

psc 25 Februar, 2021 14:17