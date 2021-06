Luzerns Trainer Celestini will Schaub, Campo & Wehrmann

Luzerns Trainer Fabio Celestini macht keinen Hehl daraus, dass er sich weitere Verstärkungen für seine Mannschaft wünscht und nennt mit Louis Schaub, Samuele Campo und Jordy Wehrmann sogar konkrete Namen.

Die in der vergangenen Saison von Köln bzw. Feyenoord ausgeliehenen Schaub und Wehrmann müssten erst einmal zu ihren Stammklubs zurückkehren. Der FC Luzern mit Sportchef Remo Meyer arbeitet aber an einer möglichen Rückkehr. Sehr gerne würde Celestini mit diesen beiden Profis weiterarbeiten. Wie auch mit Spielmacher Samuele Campo, den er aus gemeinsamen Zeiten bei Lausanne-Sport bestens kennt. Dieser steht beim FC Basel noch für eine weitere Saison unter Vertrag, war zuletzt aber bereits (an Darmstadt) ausgeliehen. Celestini sagt in der “Luzerner Zeitung”: “Klar ist Samuele Campo eine Option für uns, gleich wie Louis Schaub und Jordy Wehrmann.”

Ob die Bemühungen fruchten, werden die kommenden Tage zeigen. Der Trainingsstart der Innerschweizer ist bereits befolgt.

psc 22 Juni, 2021 09:32