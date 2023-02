Max Meyer fühlt sich beim FC Luzern «sehr wohl»

Mit der Verpflichtung von Max Meyer ist dem FC Luzern im vorigen Sommer ein echter Coup gelungen. Der zuvor stark kriselnde Mittelfeldspieler hat in der Innerschweiz, wo es ihm sehr gefällt, zur Freude seines neuen Klubs zurück in die Spur gefunden.

Max Meyer bereut seinen Wechsel zum FC Luzern nach jetzigem Stand zu keiner Sekunde. Wieso auch? In der Super League gehört der 27-Jährige zu den Spitzenspielern, mit sieben Toren und zwei Vorlagen ist seine bisherige Ausbeute hervorragend.

«Es lief für mich vom ersten Tag an toll. Die Stadt ist überragend und ich fühle mich sehr wohl im Verein», schwärmt Meyer im Gespräch mit «Sport1». «Ich bin sofort gut aufgenommen worden vom Team und habe gleich viel Vertrauen vom Trainer gespürt. Deshalb konnte ich meine Leistung bringen, weil ich regelmässig gespielt habe und in meinen Rhythmus gekommen bin. Das war in den vergangenen Jahren nicht immer so.»

Von den vergangenen neun Meisterschaftsspielen haben die Luzerner nur eines verloren, aber auch nur drei gewonnen. Der Rückstand auf Platz 4, der zur Teilnahme an den Qualifikationsrunden zur Conference League berechtigt, liegt nur bei zwei Punkten. Es geht allerdings allgemein sehr eng zu im Schweizer Klassement, der letzte Platz ist lediglich sechs Punkte entfernt.

Auf die Frage nach einer möglichen Rückkehr zum FC Schalke 04 angesprochen, bekennt sich Meyer eindeutig zum FC Luzern: «Aktuell ist das kein Thema. Und es wäre auch meinem jetzigen Verein nicht fair gegenüber, denn in Luzern bekam ich eine grosse Chance. Ich möchte wie gesagt erstmal beim FCL bleiben, hier fühle ich mich total wohl. Die Bundesliga bleibt aber immer spannend, das ist doch klar. Wenn ich nochmal die Chance dazu bekomme, werden wir das ganz in Ruhe bewerten.» Meyers Vertrag beim FCL läuft bis 2024.

aoe 18 Februar, 2023 13:21